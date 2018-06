Jours fériés au Maroc: ce qui est prévu pour cet été

L’été est arrivé, le soleil est au beau fixe et les vacances sont pour bientôt! Depuis la fin du Ramadan, les Marocains se sont rués sur leurs calendriers pour préparer leurs programmes estivaux. Et ce, en fonction de leurs dates de congés et de leurs préférences.

Le plaisir des vacances est encore plus doux lorsqu’on se rappelle que l’année 2018 nous offre un cadeau inédit pour cet été. C’est qu’après la Fête du Trône prévue le 30 juin, il y aura toute une semaine de vacances en août !

En effet, la commémoration de Révolution du Roi et du Peuple est prévue lundi 20 août, la Fête de la Jeunesse le mardi 21 août et Aïd Al-Adha mercredi 22 août (2 jours fériés). Il ne restera donc que le vendredi où les gens auront probablement l’opportunité de faire le pont. Les Marocains pourront ainsi prendre des vacances et profiter encore de cette semaine qui ne sera pas décomptée de leurs congés officiels.

Il ne vous reste plus qu’à préparer vos parasols, vos crèmes de protection et vos maillots de bains pour les mordus de plages, de sable et de coquillage. Pour les passionnés de la montages, préparez le matériel de randonnée!

Le calendrier des jours fériés:

Fête du Trône: lundi 30 juillet

Oued Eddahab: mardi 14 août

Révolution du Roi et du Peuple: lundi 20 août

Fête de la Jeunesse: mardi 21 août

Aïd Al-Adha: mercredi 22 août (2 jours fériés)

Après la fin de l’été, vous aurez encore droit à des jours fériés :

1er Moharram: mardi 11 septembre

Marche Verte: mardi 6 novembre

Fête de l’Indépendance: dimanche 18 novembre

Aid El Mawlid: mercredi 21 novembre (fête religieuse à confirmer)

N.M.