Jours fériés au Maroc: ce qui vous attend en août

A noter que pour le reste de l’année 2018, on aura droit à des jours fériés mardi 11 septembre (1 er Moharram), mardi 6 novembre (Marche Verte), dimanche 18 novembre (Fête de l’Indépendance) et mercredi 21 novembre (Aid Al Mawlid).

En effet, la Révolution du roi et du peuple est prévue lundi 20 août, la Fête de la jeunesse le mardi 21 août et Aïd Al Adha mercredi 22 août (2 jours fériés). Il ne restera donc que le vendredi où les gens feront probablement le pont. Cela permettra aux Marocains de prendre plus de vacances, puisque cette semaine qui tombe en août ne sera pas décomptée de leurs vacances officielles.