Jours fériés au Maroc: le calendrier 2020-2021

Un regard sur le calendrier permet de mieux préparer ses jours de repos. Voici la liste des jours fériés au Maroc pour ce qui reste de l’année 2020 et pour l’année 2021. Cette semaine, les Marocains auront droit à deux jours fériés.

Année 2020

Aid Al Mawlid : jeudi 29 et vendredi 30 octobre

Marche verte : vendredi 6 novembre

Fête de l’Indépendance : mercredi 18 novembre

Année 2021

Nouvel an : vendredi 1er janvier

Manifeste de l’Indépendance : lundi 11 janvier

Fête du travail : samedi 1er mai

Aid Al Fitr : jeudi 13 et vendredi 14 mai

Aid Al Adha : mardi 20 / mercredi 21 juillet

Fête du Trône : vendredi 30 juillet

1er Moharram : mardi 10 août

Oued Eddahab : samedi 14 août

Révolution du Roi et du peuple : vendredi 20 août

Fête de la Jeunesse : samedi 21 août

Aïd Al Mawlid : mardi 19 / mercredi 20 octobre

Marche verte : samedi 6 novembre

Fête de l’Indépendance : jeudi 18 novembre