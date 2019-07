Jours fériés au Maroc: ce qui vous attend en août

L’été est là et ceux qui n’ont pas encore préparé leurs vacances mènent une course contre la montre pour établir leur programme. Et un regard sur le calendrier permet de mieux les préparer. La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura plusieurs jours fériés en août.

Voici le calendrier complet des jours fériés pour ce qui reste de l’année 2019:

– Aïd Al Adha: lundi 12 août et mardi 13 août (2 jours).

-Libération de Oued Dahab: mercredi 14 août

-Révolution du roi et du peuple: mardi 20 août

-Fête de la jeunesse: mercredi 21 août

– 1er Moharram (2019): dimanche 1er septembre 2019 (1 jour).

– Aïd Al Mawlid (2019): samedi 9 et dimanche 10 novembre (2 jours).

– Anniversaire de la Marche Verte: mercredi 6 novembre 2019.

– Fête de l’indépendance: lundi 18 novembre 2019.

Rappelons que les cours au titre de la rentrée scolaire 2019-2020 démarreront le 5 septembre prochain, pour les trois cycles de l’enseignement (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant) et les classes préparatoires du diplôme de technicien supérieur, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

S.L.