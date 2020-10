L’Aïd Al Mawlid sera célébré le jeudi 29 octobre au Maroc. A cette occasion les fonctionnaires, les enseignants et les élèves auront droit à deux jours de vacances : les 11 et 12 Rabii I, soit les jeudi 29 et vendredi 30 octobre.

Quelques jours après, un autre weekend prolongé est prévu à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte, qui sera célébré le vendredi 6 novembre. Par la suite, la fête de l’Indépendance sera célébrée le mercredi 18 novembre.

