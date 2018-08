Jours fériés au Maroc: ce qui est prévu pour l’Aïd Al Adha

Les lundi 20 et mardi 21 août 2018, les portes des administrations publiques seront fermées à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et de la Fête de la jeunesse, indique le ministère.

Les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics chômeront du lundi 20 au jeudi 23 août. C’est ce que vient d’annoncer le ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique.