Journée nationale de la femme: Barid-Al-Maghrib émet un timbre-poste spécial

A l’occasion de la journée nationale de la femme (10 octobre 2022), le Groupe Barid Al-Maghrib lance une émission spéciale de timbre-poste commémorant la « Déclaration de Marrakech 2020 pour la lutte contre la violence faite aux femmes » qui a été adoptée en mars 2020, sous la présidence effective de la Princesse Lalla Meryem.

Cette nouvelle émission spéciale constitue, une occasion pour célébrer l’adoption de cette Déclaration et pour mettre en exergue la mise en œuvre de ses dispositions au profit de la femme et la jeune fille marocaine, ainsi que les avancées enregistrées par le Royaume du Maroc en matière de protection des droits de la femme, de son autonomisation et de sa pleine participation au développement du Maroc.

La déclaration est ainsi une initiative fédératrice des efforts multisectoriels pour l’autonomisation de la femme alliant le curatif et le préventif à travers des actions concrètes et réalistes aux retombées immédiates.

Il est à signaler également que cette émission vient enrichir la collection des timbres-poste déjà émis par Barid Al-Maghrib sur le même thème tels que la « Journée internationale des Femmes » en 2022, 2016 et 2002, « Journée Nationale de la femme » en 2009 et « Décennie des Nations Unies pour la Femme » en 1980.