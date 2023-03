Journée Internationale de la Femme: Lalla Meryem préside une cérémonie à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

La princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), a présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie de célébration de la Journée Internationale de la Femme.

A cette occasion, la princesse Lalla Meryem a présidé la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat portant sur la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel et économique public et privé et l’amélioration des conditions de travail de la femme dans le monde rural et urbain et sur l’innovation technologique et l’action de proximité au service de la lutte contre le harcèlement sexuel.

Cette cérémonie a été marquée par la remise par la princesse du Prix « Lalla Meryem pour l’innovation et l’excellence » aux trois porteuses de projets innovants issus du milieu périurbain et rural.

S.L.