Journée culturelle maroco-israélienne au Kenzi Menara Palace (PHOTOS)

Une fois de plus, la magie du Kenzi Menara Palace opère, et de la plus belle des manières. La maestria de la directrice générale Ibtissam et de ses équipes s’est bien déployée pour réussir cette journée mémorable du jeudi 12 août de 11H à 21H, dédiée à l’artisanat et au terroir marocain, cadeau aux 250 touristes israéliens clients du Kenzi Menara Palace en exclusivité. La niaque de la maîtresse des lieux et de son staff a fini par payer.

Tout a été minutieusement déployé pour réussir cette journée culturelle maroco-israélienne. Les vastes espaces jardins de l’hôtel ont été investis par plusieurs expositions d’artisanat et autres manifestations de l’identité propre des traditions marocaines. Souvent, il était fort plaisant, au gré des 8 stands agréablement aménagés, de faire des rencontres insolites mais qui relèvent des traditions populaires, comme ce « maallem » qui préparait devant les clients israéliens visiblement ravis, des graines de tournesol bien craquelantes.

Une journée qui aura fait le tour de ce qui se fait de beau dans l’artisanat traditionnel, imaginée par les équipes du Kenzi Menara Palace qui ont démontré, une fois de plus, leur fidélité à l’art de recevoir, par temps joyeux comme par temps pandémiques, de rendre les clients heureux. Un cas d’école dans l’excellence hôtelière.

Rare moment de pur plaisir à l’ancienne : les touristes israéliens ont été conviés à un dîner marocain, durant lequel ils ont été initiés aux délices de la cuisine marocaine, sublimée par des chefs émérites, dans la qualité et le bon service.

D’après des recoupements que nous avons eu le loisirs de faire auprès de quelques-uns de ces clients au hasard, leur séjour aura été idyllique, le personnel affable réagissant au quart de tour à n’importe quelle demande et l’intention de retour est bonne.

Voilà un établissement qui peut se prévaloir d’une longueur d’avance pour ce qui est des nouveaux marchés, grâce à des initiatives personnelles avérées appuyées par la réputation de la marque Kenzi et des cadres qui lui sont restés fidèles, responsables et optimistes.

C’est aussi une image du Maroc qui se trouve honorée en toute citoyenneté et professionnalisme de premier ordre.