Journée chargée pour le prince Harry et Meghan à Rabat (photos)

Le Prince Harry d’Angleterre, Duc de Sussex, et son épouse la Princesse Meghan Markle, Duchesse de Sussex se sont informés, lundi à Rabat, du programme d’équithérapie destiné aux enfants et jeunes aux besoins spécifiques, initié par la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Le Duc et Duchesse de Sussex ont eu des échanges avec des enfants et des jeunes des différentes associations bénéficiant du programme, ainsi qu’avec les instructeurs et les thérapeutes de la FRMSE où se tiennent des sessions d’équithérapie.

A cette occasion, les enfants du centre social Kariat ont mis en avant l’importance de ces sessions de thérapie, qui leur permettent de surmonter leur handicap, d’intégrer dans la société et de nouer un contact avec les animaux et l’environnement.

Lors de ces échanges, le Prince Harry et son épouse se sont félicités de cette initiative et des progrès réalisés par le Maroc en matière d’intégration des enfants et des jeunes aux besoins spécifiques.

Initié en 2011, par la Société protectrice des animaux et de la nature (SPANA) et financé par la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC), ce programme met à disposition des personnes aux besoins spécifiques des activités d’interaction avec des poneys et des chevaux dressés, sous la supervision d’un staff de formateurs.

Dimanche, le duc et la duchesse de Sussex ont visité des établissements relevant de l’association “Education for all” dans la région de Marrakech, où ils ont rendu hommage au fondateur de l’organisation Michael McHugo.

Le Prince Harry et son épouse ont également assisté, le même jour, à une réception à la résidence de l’ambassadeur britannique à Rabat, où ils ont rencontré des jeunes entrepreneurs, des femmes influentes de la société civile marocaine ainsi que des sportifs aux besoins spécifiques.

S.L. (avec MAP)