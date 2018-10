Le journaliste Hamid El Mahdaoui nominé pour le Prix RSF 2018

Les soutiens pleuvent après le déraillement, mardi 16 octobre, du train entre Bouknadel et Kénitra, faisant 7 morts et 125 blessés.

Pour la première fois en 26 ans, RSF remettra le Prix pour la liberté de la presse lors d’une cérémonie à Londres, le 8 novembre prochain. Au total, 12 journalistes, ONG et médias du monde entier ont été nominés dans trois catégories : le courage, l’impact et l’indépendance du journalisme. Pour honorer la ville hôte de Londres, un quatrième prix, « L’esprit de RSF », sera remis à un journaliste ou un média britannique.

Et d’ajouter qu’il a été arrêté le 20 juillet 2017 alors qu’il se trouvait à Al Hoceïma, «pour couvrir la marche pacifique interdite quelques jours plus tôt par les autorités marocaines». «En 2017, il a été condamné à un an de prison ferme pour “incitation à une manifestation interdite”. Le 28 juin dernier, la cour d’appel de Casablanca l’a condamné à trois ans de prison ferme pour “non dénonciation de l’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat”», a précisé l’organisation

L’organisation qualifie le journaliste de «figure incontournable des réseaux sociaux marocains». «Connu pour ses prises de position critiques envers le pouvoir et ses vidéos diffusées sur YouTube dans lesquels il commente l’actualité, El Mahdaoui est dans le collimateur des autorités et a déjà fait l’objet d’une dizaine de plaintes notamment pour diffamation», peut-on lire sur le site de RSF.