Joe Biden a regardé Maroc-France avec Aziz Akhannouch

Le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, représente le Roi Mohammed VI aux travaux du Sommet des dirigeants USA-Afrique qui se tient du 13 au 15 décembre dans la capitale fédérale américaine, Washington.

Joe Biden, le président américain, a regardé la première mi-temps de la demi-finale Maroc-France avec Aziz Akhannouch et d’autres dirigeants, rapporte l’AFP qui se base sur des sources de la Maison blanche. Le président aurait « expédié » son discours afin de suivre le match.

Joe Biden a salué le parcours du Maroc lors de cette compétition, « première équipe africaine à jouer une demi-finale d’un Mondial ».

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.

No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022