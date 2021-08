Jeux Paralympiques /Tennis en fauteuil: le Marocain Lhaj Boukartacha éliminé

Le Marocain Lhaj Boukartacha a été éliminé au 2è tour de l’épreuve de tennis en fauteuil roulant, samedi lors des Jeux paralympiques de Tokyo.

Boukartacha a perdu face au Français Setphane Houdet (0-6, 2-6).

Au premier tour, le joueur marocain s’est défait du Brésilien Medeiros Rafael (7-5, 6-1).

Le même sort a été réservé à Najwa Awane, battue au premier tour par la Japonaise Manami Tanaka (2-6, 1-6).

En athlétisme, El Amine Chentouf n’a pas pu terminer la course du 5.000 m (classe T12), dont il détient le record du monde avec un chrono de 13 :53.76 établi à Londres en 2012. Le métal précieux de ce concours a été enlevé par l’Espagnol Yassine Ouhdadi El Ataby.

Dans l’épreuve du 1.500 m (classes T12 et T13), la Marocaine Fatima Ezzahra El Idrissi, qui a pourtant bien démarré la course en menant la danse jusqu’au dernier tour de piste en compagnie de l’Ethiopienne Gezahagn Menigstu Tigist, médaillée d’or, s’est effondrée dans la dernière ligne droite et a dû abandonner. Sa compatriote Meryem En-Nourhi a terminé à la 11è et dernière position.

S.L. (avec MAP)