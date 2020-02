Jerada: une soirée arrosée tourne au drame

La commune Sidi Bougri, dans la province de Jerada, a été secouée lundi par le meurtre d’un jeune homme, poignardé par son ami.

Selon une source de Le Site info, une soirée arrosée entre les deux amis a tourné au drame lorsque le mis en cause a mortellement poignardé la victime au niveau du cœur et du cou avant de prendre la fuite. Et d’ajouter que l’irréparable a été commis suite à une dispute entre les deux jeunes hommes.

Les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et ont transféré la dépouille à la morgue pour autopsie. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre qui a choqué les habitants de la région et mettre la main sur le coupable.

N.M.