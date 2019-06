Jean-Yves Le Drian au Maroc: le programme de la visite

Jean-Yves Le Drian effectue une visite au Maroc à partir de ce vendredi dans la soirée, rapportent nos confrères d’Atlas info. Il est prévu qu’il ait un entretien avec Nasser Bourita, demain à Rabat, autour des relations maroco-françaises, ainsi que sur des sujets intéressant l’espace méditerranéen et la région.

A propos de Mare nostrum, le ministre français des Affaires étrangères et de l’Europe est attendu dans la capitale spiritiuelle du Royaume, lundi prochain. Il se rendra à l’Université Euro-méditerranéenne de Fès qui abritera une importante rencontre économique ce 10 juin.

La même source rappelle que cette institution universitaire avait vu le jour il y a huit ans de cela et elle est placée sous la présidence d’honneur du roi Mohammed VI. Quant à la mission de l’UEMF, elle consiste essentiellement à promouvoir les échanges et le dialogue interculturel, dans le cadre de partenariats régionaux, culturels et académiques.

Par ailleurs, Jean-Yves Le Drian aura le le loisir de rencontrer des représentants de la communauté française installée sans le Royaume, plus particulièrement ceux des Français résidant à Fès. Le ministre aura également des échanges avec des associations locales, pendant son séjour au Maroc.

L.A.

