Jamel Debbouze ouvre un restaurant marocain à Paris

Le comédien franco-marocain Jamel Debbouze a inauguré la semaine dernière un luxueux restaurant marocain dans la capitale Paris. Le directeur de l’Institut du monde arabe Jack Lang a annoncé la nouvelle en partageant une photo qu’il avait prise en compagnie de Jamel Debouzze et de sa maman, Fatima Debbouze. Le restaurant a été nommé « Dar Mima ».

Sur son compte Instagram, Jack Lang a écrit le message suivant: « Moments émouvants avec Fatima Debbouze pour l’ouverture de Dar Mima, au sommet de l’Institut du Monde Arabe. J’ai souhaité ouvrir un nouveau restaurant à l’IMA. Jamel et Laurent de Gourcuff ont remporté la compétition pour cet emplacement exceptionnel. Dar Mima sera un must de la cuisine du monde arabe, notamment marocaine. Bravo et merci aux équipes de l’IMA pour avoir mené à bien ce fabuleux projet », peut-on lire sur le post Instagram.

Le restaurant se situe au dernier étage de l’Institut du monde arabe situé à la Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. Soulignons que hormis ses talents de cuisinière, Fatima Debbouze a participé en octobre dernier dans le film « Le nouveau jouet » du réalisateur James Huth. Un film dans lequel son fils, Jamel, détient le rôle principal.