J-2 avant le mariage : Abd El Fattah Grini et Jamila El Badaoui posent en tenue traditionnelle (PHOTO)

Les deux chanteurs marocains ont partagé plusieurs publications sur leurs comptes Instagram concernant la célébration de leur mariage.

Abd El Fattah Grini et Jamila El Badaoui ont opté pour du vert et devraient célébrer leur mariage le 22 août à Casablanca. Arborant des couleurs unies, la publication de Grini a généré plus de 85.000 likes en moins de 24h. Les fans du couple d’artistes ont félicité les futurs époux, mais n’ont pas été les seuls à le faire. En effet, plusieurs célébrités ont présenté leurs félicitations et vœux au couple. Parmi eux, DJ Van, Taliss, Rachid El Idrissi, Zakaria Ghafouli, etc.

A.O.