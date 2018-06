Ivres, deux “mchermlines” sèment la panique à Casa

La police judiciaire de la préfecture de police de Casablanca a arrêté ce vendredi après-midi deux individus aux multiples antécédents judiciaires, après avoir endommagé trois voitures privées et mis en danger réel et imminent la vie des citoyens et la sécurité des agents de police, à l’aide de l’arme blanche.

Selon la DGSN, une patrouille de police était intervenue vers 5h du matin pour appréhender les deux mis en cause qui se trouvaient en état d’ébriété avancée et menaçaient la sécurité de citoyens à l’aide de l’arme blanche, avant de résister farouchement aux éléments de la police.

Face à cette situation, un fonctionnaire de police a été contraint de faire usage de son arme de service et de tirer deux balles, blessant les deux suspects au niveau des membres inférieurs, a fait savoir la DGSN, précisant que ces derniers sont parvenus à s’enfuir, en dépit du recours obligé à l’arme de service.

Mais une large opération de ratissage s’est soldée par l’arrestation des deux mis en cause en compagnie de deux filles dans une place désertée au niveau de la route menant vers la zone Errahma, a poursuivi la même source, notant que les traces des blessures ont été identifiées sur la cuisse de l’un des mis en cause et sur la cheville de l’autre.

Les deux suspects ont été transférés aux urgences du CHU Ibn Rochd en vue de recevoir les soins nécessaires, avant de les soumettre ainsi que les deux filles, à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)