Ivanka Trump a encore évoqué le Maroc (PHOTO)

Ivana Marie Trump, plus connue par le pseudo “Ivanka”, a tenu à féliciter le gouvernement marocain pour son action “de promulguer des lois contribuant à rendre justice aux femmes et à renforcer leur intégration dans le développement économique”.

La fille de Donad Trump, femme d’affaires et femme politique, ancien mannequin, mais également conseillère de son président de père, affirme que sa récente visite au Maroc, au début du mois de novembre dernier, lui a confirmé la volonté du Royaume de répondre aux attentes légitimes concernant les lois se rapportant aux femmes et, particulièrement, à celles des communautés dites “soulaliyates”.

Via son compte officiel Twitter, dans la publication d’Ivanka Trump, ayant eu un écho très favorable auprès de ses followers, la fille du président américain a réitéré ses félicitations au gouvernement et au peuple marocains.

A.L.

On my last #WGDP trip, Morocco committed to changing laws to advance land rights for women and have now legally formalized these major reforms!

Congratulations to the Moroccan government and its citizens! pic.twitter.com/FfgIUrQW1s

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 10, 2020