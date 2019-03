Italienne agressée à Rabat: les derniers éléments de l’affaire

La police judiciaire de Rabat a déféré, ce samedi, devant le parquet près la Cour d’appel de la même ville deux individus, dont un étudiant universitaire, pour leur implication présumée dans une tentative de vol avec violence contre une étudiante italienne qui effectue un stage au Maroc.

La préfecture de police de Rabat a reçu une plainte de la victime dans laquelle elle affirme avoir subi, à 2h30 du matin, une tentative de vol avec violence de la part de trois individus qui étaient à bord d’une voiture près de son domicile, indique un communiqué de la DGSN, précisant que l’enquête et l’expertise effectuée pour l’identification des suspects a permis l’arrestation de deux d’entre eux.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue avant d’être présentés devant le parquet compétent, ajoute la même source. Les investigations se poursuivent pour arrêter deux autres suspects, déjà identifiés, ayant participé à cet acte criminel, relève le communiqué, notant qu’il s’agit d’un étudiant universitaire et de sa sœur et qu’un avis de recherche a été lancé à leur encontre. La DGSN avait publié une mise au point relative aux circonstances de cette affaire dans laquelle elle dément toutes les allégations faisant état de viol et de séquestration de la victime, précisant que l’enquête judiciaire a démontré qu’il s’agit d’une tentative de vol avec violence.

S.L. (avec MAP)