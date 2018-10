Un Italien de 37 ans arrêté à Fès

Le suspect a été transféré à l’hôpital pour vérifier s’il a avalé des capsules supplémentaires du même type de drogue, dans l’attente de le soumettre à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, et ce, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.

Selon la DGSN, le mis en cause s’apprêtait à prendre un vol à destination de l’aéroport de Madrid (Espagne), lorsque l’opération de recherche et de contrôle aux frontières a permis de trouver en sa possession 95 capsules de cannabis pesant environ 620 grammes, qui ont été enveloppées et dissimulées dans ses effets personnels.