Italie: une chercheuse marocaine remporte le prix «ENI Award 2020»

La jeune chercheuse marocaine Djalila Ben Bouchta a remporté, jeudi à Rome, le prix « ENI Award 2020 » , qui vise à promouvoir la recherche et l’innovation technologique dans le domaine de l’énergie.

Ben bouchta a reçu le prix de la section « Jeunes talents d’Afrique » lors d’une cérémonie présidée par le Président de la République italienne Sergio Mattarella. La jeune marocaine s’est distinguée grâce à sa recherche intitulée ’’le développement d’une approche multidisciplinaire de la fourniture de services énergétiques’’.

La cérémonie de remise de ce prix s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Rome Youssef Balla. D’autres distinctions ont été décernées à de jeunes chercheurs notamment le prix ’’Transition énergétique’’ remis à David Allen de l’Université du Texas, le prix ‘’Frontière de l’Énergie’’ décroché par le professeur indien Chintamani Nages Ramachandra Rao et le prix de la recherche sur la protection de l’air, de l’eau et des sols qui est revenu aux deux scientifiques allemands Jürgen Caro et Jörg Kärger.

Également connu sous le nom le « Nobel de l’énergie », le ENI Award est devenu un prix internationalement reconnu pour la recherche dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement.

Il a été initié par la société pétrolière et gazière italienne ENI en 1987. Le jury de cette distinction est composé de scientifiques appartenant aux instituts de recherche les plus avancés dans le monde et a vu la participation de six lauréats du prix Nobel.

S.L. (avec MAP)