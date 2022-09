Italie: suspension de l’octroi des visas de regroupement familial au Maroc (VIDEO)

Le Consulat général d’Italie à Casablanca a indiqué que la prise de rendez-vous pour la demande de visas de regroupement familial par les Marocains ne sera pas possible pour les prochains jours.

Mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter. La décision du Consulat vise à lutter contre certaines pratiques illicites, concernant la prise de rendez-vous. De plus en plus d’individus se placent en tant qu’intermédiaires, proposant des rendez-vous « rapides », contre des sommes d’argent pouvant aller jusqu’à 5.000 dirhams selon les propos de certains internautes.

Le Consulat procédera à une mise à jour technique de la plateforme de demandes de visas, qui sera gérée par TLS à Casablanca. Il sera procédé à une réattribution des créneaux libérés et la proposition de plus de rendez-vous et des dates rapprochées. Le Consulat indique toutefois que les autres types de visas et les rendez-vous déjà pris ne seront pas affectés par ce qui précède.

L’annonce a été bien accueillie, à en juger les commentaires sous la publication. L’on peut lire par exemple : « Merci pour la précision, la clarté et le travail que vous faites. On espère avoir de pareilles décisions également pour les rendez-vous des visas touristiques » ou « Merci de mettre fin aux rendez-vous abusifs ».

A.O.