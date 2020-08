Italie: décès de deux sœurs d’origine marocaine

Deux sœurs d’origine marocaine ont trouvé la mort, dimanche, après qu’un arbre est tombé sur la tente dans laquelle elles se trouvaient avec leur famille dans un camping de la région de Massa Carrara (Toscane), dans le nord de l’Italie, où elles passaient leurs vacances d’été en provenance de Turin.

La fillette de 3 ans est décédée sur place suite à cet accident survenu en raison des mauvaises conditions météorologiques et des vents violents qui balayaient le nord de l’Italie, tandis que sa sœur de 14 ans a rendu l’âme quelques instants plus tard, selon des médias italiens.

Leur sœur aînée (19 ans), blessée dans l’accident, a été admise dans un hôpital. Leurs parents ont été également légèrement blessés. Selon les mêmes sources, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incident.

L’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Bella, aussitôt informé de l’accident, a pris contact avec la famille des deux victimes, et lui a exprimé au nom de l’ambassade et de la communauté marocaine résidant dans ce pays, ses profondes condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte douloureuse.

L’ambassadeur a assuré à la famille endeuillée que les services consulaires marocains à Toscane et dans le Piémont sont mobilisés pour lui apporter toutes sortes de soutien, et qu’ils se tiennent à ses côtés pour surmonter cette épreuve.

Cet incident a provoqué des réactions officielles italiennes. Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a écrit sur sa page Facebook que « la mort tragique des deux sœurs, qui étaient en vacances à Marina Di Massa, est douloureusement affligeante (…) Des vacances qui se son transformées en deuil ». Il a exprimé « ses sentiments de sympathie » pour les parents et les proches des deux victimes.

Pour sa part, le ministre de l’Environnement, Sergio Costa, a affirmé que «la peine de la famille est inimaginable. C’est un drame qui fait mal au cœur».

De son côté, le président de la Toscane, Enrico Rossi, a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille des deux enfants qui « ont tragiquement perdu la vie ».

