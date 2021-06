Israël lance une page Facebook dédiée au Maroc (PHOTO)

Le gouvernement israélien a officiellement lancé sa page « Israël au Maroc », fondée en mars 2020.

Ladite page indique que son but est de « renforcer le dialogue productif entre les peuples israélien et marocain et d’approfondir les sentiments de cordialité, de rapprochement et de bienveillance entre eux ».

« Une pluie de messages de paix nous parvient du Maroc, pays de tolérance, où l’arabe et l’hébreu, langues et symboles, révèlent ce qu’éprouvent les cœurs », peut-on lire sur la page « Israël au Maroc ».

