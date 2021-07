Isolement à domicile au Maroc: quid du contrôle ?

Les autorités compétentes marocaines ont annoncé, enfin, que l’isolement sanitaire à domicile pour remplacer celui dans l’un des hôtels désignés auparavant. Et ce, pour nos MRE, provenant d’un pays étranger classé dans la liste « B ».

Cependant, les Marocains en général, et nos MRE, en particulier, s’interrogent sur les moyens prévues par l’Etat en vue du contrôle dudit isolement « at home ». Une source médicale a fourni à Le Site info des éléments de réponses à ce propos.

Et que dit la réponse? Elle ressemble étrangement au « P’têt ben qu’oui , p’têt ben qu’non » (ndlr, locution traditionnellement attribuée dans cette graphie bizarre aux Normands). Eh ben, « aucun moyen, pour l’heure, n’a été défini pour ce contrôle du respect de l’isolement sanitaire à domicile des MRE! ». Et d’ajouter que ledit contrôle demeure « une obligation morale »! (sic).

La même source a également ajouté « qu’il est du devoir du ministère de la Santé de prendre toutes les mesures nécessaires afin de contrôler la mobilité des personnes confinées et de sanctionner les contrevenants à la décision de l’isolement à domicile, surtout de crainte de la propagation des nouveaux variants du virus ».

A noter que le Département de Khalid Ait Taleb a annoncé, lundi 12 juillet, que les MRE ou des ressortissants d’origine marocaine, en provenance de l’un des pays de la liste »B », l’obligation d’observer, chez eux un isolement sanitaire de cinq jours et d’effectuer un PCR lors du dernier jour, c’est à dire le cinquième ». Des mesures parallèles accompagnent la décision du ministère de tutelle.

Il s’agit, particulièrement, d’être en possession des voyageurs d’une attestation d’un pass vaccinal, transmise via Internet avant l’embarquement, par voie aérienne ou maritime, et dont le formulaire sera rempli à bord de l’avion ou du ferry. Ledit formulaire doit comporter, nécessairement, entres autres informations, l’adresse au Maroc du voyageur et son numéro de téléphone. Ces deux informations seront donc à même de connaître où il se trouve, si besoin est, pendant les dix premiers jours de son retour au bercail.

Les mêmes mesures incitent au respect de celles décrétées dans le Royaume, telles que le port obligatoire du masque de protection à l’extérieur, de la distanciation physique et du lavage des mains. Le ministère de la Santé a aussi tenu à souligner que les enfants, âgés de moins de 11 ans, sont dispensés du test PCR, selon le pays de provenance, tout en précisant que toute personne est considérée comme ayant complètement bénéficié du vaccin contre la covid-19, deux semaines après qu’elle a reçu la deuxième dose de la vaccination.

Notre source médicale a poursuivi que seuls les vaccins admis au Maroc sont: Astrazeneca-SK Bio, Sinopharm, Sputnik, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Covishield (Serum Institute of India), Moderna et Sinovac.

Larbi Alaoui