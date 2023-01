ISCAE Casablanca : organisation d’un colloque autour de la Santé

L’Institut Supérieur de Commerce et Administration Entreprises (ISCAE) de Casablanca s’apprête à tenir un colloque sur la Santé au Maroc. Le thème abordé « La Réforme du Système de Santé et la Généralisation de la Couverture médicale au Maroc » verra la présence de plusieurs experts de renoms.

Ce colloque, qui se tiendra le 12 janvier, vise tout d’abord à mettre l’accent sur les caractéristiques de la loi qui définit la réforme du système de santé. Cette rencontre sera aussi l’occasion d’analyser le système de santé actuel et de déterminer le nouveau modèle de développement, tout en se focalisant sur les perspectives en vue de la généralisation de la couverture sociale et médicale.

Le débat connaitra la participation de plusieurs invités de renoms, à l’image du Pr Houcine El Ouardi, Professeur en médecine et ancien ministre de la Santé, le Pr Raja Aghzadi, Chirurgienne praticienne et membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, le Dr Lamia Tazi, PDG de Sothema et Vice-Présidente de l’Association marocaine de l’industrie pharmaceutique, le Pr Abdelali Belghiti Alaoui : Consultant en management et développement des systèmes de santé et ancien secrétaire général du ministère de la Santé et Mohamed Benouda : Président fondateur ABA Technology.

En abritant cet évènement, les participants du MMS ont pour objectif de s’interroger sur les secteurs acteurs dans la généralisation de la couverture médicale, mais aussi sur la politique pharmaceutique à la suite de la réforme du système de santé.

L’intérêt pour ce colloque réside également dans les questions de la digitalisation et son impact sur la couverture médicale.