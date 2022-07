Inwi Challenge : remise des prix aux élèves et établissements gagnants (VIDEO)

Le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et inwi célèbrent les élèves et établissements gagnants de la 2ème phase de « inwi Challenge »

Chakib Benmoussa, Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, et Azdine El Mountassir Billah, Président Directeur Général de inwi, ont présidé, ce vendredi 1 juillet, la cérémonie de remise des prix aux élèves et établissements scolaires gagnants de la 2ème phase du programme éducatif « inwi Challenge ».

Basé autour d’ateliers ludo-éducatifs du jeu Minecraft Education Edition, le programme « inwi Challenge » s’inscrit dans le cadre des actions pour l’amélioration de l’apprentissage et de l’éducation, menées par le département de l’Education Nationale avec ses partenaires et les établissements qui opèrent dans l’intégration de la technologie de l’information et de la communication dans l’enseignement.

« inwi Challenge » est, dans ce sens, la matérialisation de l’engagement de l’opérateur inwi dans le secteur de l’éducation, en faisant du numérique un levier d’excellence dans le système scolaire national. C’est un exemple concret de l’accompagnement de proximité et de qualité apporté par l’opérateur global aux élèves d’écoles, en intégrant la technologie et le numérique pour améliorer le quotidien et l’apprentissage dans le monde rural.

Les phases qualificatives de cette compétition éducative ont été lancées en avril 2022 avec la participation plus de 10000 élèves issus de 163 établissements scolaires. Ces élèves ont reçu, chacun, une formation dans plusieurs disciplines : les mathématiques, l’histoire, les langues…etc, encadrés par 190 professeurs préalablement formés, avec le soutien de formateurs bénévoles d’Injaz Al Maghrib et des encadrants de la société « DynIt ».

Les ateliers « inwi Challenge » et les compétitions régionales ont été organisés dans les salles multimedia des établissements, grâce à la licence Minecraft Education offerte par inwi à l’ensemble des élèves participants.

L’édition de cette année a ainsi célébré à la fois les collèges et les lycées.

Les 3 collèges récompensés du 1er prix sont : le Collège Ibn Battouta de l’académie Tanger – Tetouan – Alhouceima, le Collège Al Fadila de l’académie Guelmim-Oued Noun et le Collège El Mansour Eddahbi de l’académie de Marrakech-Safi.

Les 3 lycées récompensés du 1er prix sont : le Lycée Moulay Ali Cherif de l’académie Drâa Tafilalt, le Lycée El Mansour Dahbi de l’académie Fès-Meknès et le Lycée Qualifiant Omar Ibn Abdelaziz de l’académie de Casablanca-Settat.

Pour rappel, la 1ère phase de ce programme, qui s’est déroulée durant l’année scolaire 2020-2021 et qui s’est étalée sur 4 mois, avait enregistré la participation de 39 établissements scolaires au sein de 3 académies régionales, et ce, au profit de plus de 3000 élèves des établissements concernés.