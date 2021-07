Intoxication à l’alcool frelaté à Oujda: le bilan s’alourdit

Le nombre de décès dus à l’intoxication à l’alcool frelaté à Oujda est désormais de 22 personnes, a appris Le Site info de source proche.

La source précise que l’état de santé des personnes hospitalisées s’est détérioré, avant qu’elles ne décèdent. Les faits remontent à samedi dernier, au quartier Elimir, à Oujda. Suite à la consommation d’un produit alcoolisé périmé d’usage médical, quatre personnes sont mortes sur place, et leurs compagnons ont été transportés d’urgence à l’hôpital dans un état grave.

Par ailleurs, les enquêtes et les investigations menées par la police judiciaire ont permis d’identifier le suspect, âgé de 31 ans, impliqué dans cette affaire et de l’appréhender, précise la DGSN. Il a été déféré devant le parquet et mis en examen mardi 13 juillet.

Un autre individu a été interpellé mardi, et fait l’objet d’une enquête après avoir été placé en garde à vue.

M.F.