Intervention musclée de la police à Mohammedia

Un brigadier de police relevant de l’unité mobile de la police de secours de Mohammedia, a été contraint, lundi à la première heure de la journée, de faire usage de son arme de service et de tirer une balle de sommation pour arrêter un individu aux antécédents judiciaires dans le vol, qui mettait en danger la sécurité d’éléments de police à l’aide d’une arme blanche, indique la DGSN.

Une patrouille de police de secours était intervenue pour appréhender le mis en cause qui a délesté deux individus de leurs téléphones portables sous la menace, indique la DGSN dans un communiqué, ajoutant que le prévenu a refusé d’obtempérer et opposé une résistance farouche, ce qui a contraint un fonctionnaire de police de tirer une balle de sommation de son arme de service, ce qui a permis de neutraliser le danger, de saisir l’arme blanche et de récupérer le butin.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.