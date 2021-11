Intervention musclée lors d’un sit-in des chauffeurs de taxis à Casablanca (VIDEO)

Les propriétaires et les chauffeurs des taxis de Casablanca ont organisé un sit-in, ce lundi matin, afin de protester contre l’interdiction qui leur est imposée de ne pas stationner dans une zone de Ain Diab.

L’un des chauffeurs a déclaré à Le Site info que l’intervention forces de l’ordre a été démesurément musclée pour disperser la manifestation et on déplore des blessés parmi les manifestants. Notre interlocuteur a ajouté que ses collègues et lui ont été surpris par la violence de cette intervention et ce, alors qu’ils avaient pris soin de mettre les autorités au courant de la tenue de leur sit-in.

Ce dernier était pacifique, a précisé la même source, et les chauffeurs s’étaient mis d’accord afin que leur mouvement ne dure qu’une heure et, qu’ensuite, ils reprendraient leur boulot.

L.A.