Intervention de la brigade antigang dans la banlieue de Casablanca

Les éléments de la brigade antigang relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé, dimanche, un individu qui fait l’objet de deux avis de recherche nationaux pour son implication dans plusieurs crimes assortis de violence.

Le suspect, âgé de 38 ans, a été interpellé à Mediouna, banlieue de Casablanca, indique un communiqué de la DGSN. Son pointage dans les bases de données de la DGSN ont relevé qu’il fait l’objet de deux avis de recherches, émis par la police et la Gendarmerie royale, pour son implication dans des affaires de coups et blessures à l’aide de l’arme blanche et de viol avec violence, précise le communiqué, qui dément les informations faussement relayées par les médias, et qui avancent que le suspect faisait l’objet de « dizaines » d’avis de recherche nationaux.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés.

M.S. (avec MAP)