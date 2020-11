Intervention à Guerguarate: les avocats de Marrakech soutiennent les FAR

L’Ordre des avocats à Marrakech a exprimé son soutien « total » et « inconditionnel » à l’opération menée par les Forces Armées Royales (FAR) pour le rétablissement de la libre circulation civile et commerciale au passage d’El Guerguarat.

« L’Ordre des avocats exprime son soutien total et inconditionnel à l’opération qui a été menée par les Forces Armées Royales, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, dans le respect total des principes du Droit international, pour rétablir la libre circulation civile et commerciale au passage d’El Guerguarat », a indiqué l’instance dans un communiqué.

Et la même source de poursuivre que « grâce à l’opération légitime des FAR, les opérateurs économiques marocains et leurs partenaires africains et européens pourront reprendre leurs activités commerciales en toute sécurité et quiétude ».

Selon le communiqué, « les opérations hors la loi menées par les milices du polisario au poste-frontalier, depuis le 21 octobre dernier, ont porté préjudice aux intérêts économiques des entreprises et ce, en impactant les flux commerciaux en provenance du Maroc et de l’Europe vers le Continent africain, notamment la Mauritanie, et du Continent africain à destination du Maroc et de l’Europe ».

Dans ce sens, le bâtonnier du barreau de Marrakech, Moulay Slimane El Amrani, a exprimé, au nom de l’ensemble des avocats et avocates à l’Ordre, la profonde gratitude et la mobilisation constante de cette instance derrière le roi Mohammed VI, pour la défense de la stabilité et de la sécurité du Royaume ainsi que de l’unité de son intégrité territoriale.

M.S. (avec MAP)