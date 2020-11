Intervention à Guergarate: les partis politiques saluent la décision du Maroc

Les partis politiques nationaux ont salué, ce vendredi à Rabat, la décision du Maroc de sécuriser le passage de Guergarate, de rétablir la liberté de circulation civile et commerciale dans cette zone et de mettre fin aux provocations des milices du « polisario ».

Dans des déclarations à la presse au terme d’une réunion avec le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani, consacrée aux derniers développements dans la zone tampon de Guergarate, les secrétaires généraux de plusieurs partis politiques ont considéré que cette décision permettra la reprise des mouvements civils et commerciaux à travers ce passage ainsi que la sécurisation de la zone tampon, se félicitant du succès de cette opération qui s’est déroulée sans contact direct entre les Forces Armées Royales et les milices séparatistes, et dans le plein respect de l’accord de cessez-le-feu.

À cet égard, le secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, a salué la sage décision du roi Mohammed VI concernant la zone tampon de Guergarate, relevant que cette décision a permis « le règlement de la situation dans la région ».

« Il s’est avéré, encore une fois, que le Maroc est bien présent sur sa terre, et que les agissements des séparatistes n’affecteront pas l’intégrité territoriale du Royaume. Le Maroc n’abandonnera pas un pouce de son Sahara », a-t-il déclaré.

De son côté, le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah, a souligné que le « Maroc, sous le leadership du roi Mohammed VI, a pris aujourd’hui une décision pour la défense de la légitimité internationale et de l’intégrité territoriale, après une longue période de retenue », notant que le Royaume a agi de manière responsable en réponse aux provocations successives du polisario pour tenter d’imposer un fait accompli dans la zone séparant le sud du Maroc et la Mauritanie.

« C’est pourquoi nous voulons aujourd’hui, au nom du parti et dans le cadre du consensus national, réaffirmé notre attachement à Sa Majesté le Roi après cette décision », a ajouté Benabdallah.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser, a déclaré que le Maroc a pris toutes les mesures nécessaires pour faire de cette opération un succès, expliquant dans ce sens que le Royaume avait informé les Nations Unies et un certain nombre de pays des provocations du polisario dans la région, qui a coupé la route située dans la zone tampon de Guergarate pour les déplacements civils et commerciaux.

« Il ne s’agit pas d’une guerre, mais plutôt d’une opération pour assurer un trafic normal entre le Maroc et le continent africain », a-t-il enchainé, estimant que ce processus renforce l’accord de cessez-le-feu « car il n’y a aucun préjudice aux civils ni contact direct avec les milices séparatistes ».

Pour le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, cette décision « a résolu le problème du transit entre le Maroc et la Mauritanie, et a garanti le droit des citoyens des deux pays de se déplacer via le passage de Guergarate ».

Baraka a ajouté que cette décision vise également à assurer la sécurité et la paix dans la région, ainsi que les droits convenus dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu.

La réunion tenue par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, avec les dirigeants des partis politiques pour les informer des derniers développements dans la zone tampon de Guergarate a été marquée par la présence du conseiller royal, Fouad Ali El Himma, du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit et du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Elle s’inscrit dans le cadre du consensus national sur la cause nationale.

M.S. (avec MAP)