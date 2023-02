Interruption du trafic maritime entre Tanger et Tarifa

Les mauvaises conditions climatiques, en sus de vents violents, ont causé l’interruption des traversées normalement effectuées de et vers les ports de Tanger et de Tarifa, lundi 13 février.

Et via son compte officiel Twitter, le port espagnol de Tarifa a confirmé que toutes les traversées de et vers le port marocain de Tanger ont été annulés lundi dernier.

De même a-t-on précisé, que l’on annulé tout trafic maritime afin d’éviter tout potentiel accident ou naufrage de ferries et autres bateaux et embarcations. De son côté, l’agence de presse espagnole « Efe » a souligné que le Détroit de Gibraltar a connu de grosses vagues dont la hauteur a dépassé un mètre. Ce qui constitue une menace pour les ferries assurant les traversées de et vers Tanger et Tarifa, a averti la même source.

L.A.