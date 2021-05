Internet: sur 177 pays, l’Algérie se classe à la 174e place

L’Algérie occupe les dernières places du classement mondial des pays selon la vitesse de leur connexion internet (fixe et mobile), selon « Speedtest Global Index ».

Sur 177 pays, l’Algérie se retrouve à la 174e place dans le classement de la vitesse de l’Internet fixe, a précisé la même source dans son rapport pour le mois de mars.

La vitesse moyenne du débit descendant (Download) est évaluée à 5,78 mégabit par seconde, tandis que la vitesse moyenne du débit ascendant (upload) a été estimée à 1,55 Mbps. Le temps de latence moyenne est de 50 millisecondes (ms), alors la moyenne mondiale est de 20ms, rappelle la même source.

Elle a ajouté que l’Algérie, qui a reculé d’une marche par rapport au dernier classement, ne devance que le Yémen (175e), le Cuba (176e) et le Turkménistan (177e).

Quant à la qualité d’Internet fixe en Algérie, elle est plus médiocre que celle du Niger qui occupe la 172è place dans ce classement ou encore de la Guinée (173e).

Concernant l’Internet mobile, l’Algérie n’est pas placée dans une meilleure loge au classement établi par le même organisme avec la 126e position sur 140 pays.

Au haut du tableau de classement au prorata de la vitesse de connexion Internet, on trouve Singapour où la vitesse moyenne de l’Internet fixe au mois de mars 2021 est de l’ordre de 234,4 Mbps. La Thaïlande et Hong Kong se trouvent également sur le podium des plus rapides connexions.

