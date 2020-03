Interdiction des manifestations: Choubi critique la décision

Dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, les autorités marocaines ont mis en place un comité national de pilotage, dédié au suivi de la situation épidémiologique à l’échelle internationale et régionale. Composé notamment de représentants du ministère de la Santé, de l’Intérieur et de la gendarmerie royale, ce comité a appelé à la restriction (report ou annulation) des grandes manifestations et rassemblements de masse.

D’ailleurs, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a indiqué jeudi qu’il a été décidé d’interdire jusqu’à la fin du mois de mars, toutes les manifestations auxquelles participent des personnes venant de l’étranger, y compris les conférences et les rencontres culturelles et sportives, et d’interdire toutes les manifestations auxquelles participent plus de 1.000 personnes résidant sur le territoire national, si ces manifestations se tiennent dans des lieux fermés ou spécifiques.

Une décision qui n’a pas été du goût de Mohamed Choubi. Ce dernier a en effet appelé à mettre en place des “hôpitaux mobiles” dans les quatre coins du Royaume au lieu d’annuler les manifestations sportives et culturelles.

“Plutôt que de mobiliser des hôpitaux mobiles à proximité des terrains de jeu, des moussems, des souks et des rassemblements humains, ils veulent interdire les manifestations”, a écrit l’acteur sur Facebook.

Rappelons que le Maroc a enregistré jusqu’à présent deux cas de coronavirus et plusieurs autres cas suspects.

K.C.