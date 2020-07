Interdiction des déplacements: scènes de pagaille à Ouled Ziane (PHOTOS)

La décision du gouvernement d’interdire les déplacements vers et depuis certaines villes a semé la panique parmi de nombreux citoyens. La gare routière Ouled Ziane de Casablanca a connu une grande affluence de voyageurs qui souhaitaient quitter la ville avant minuit pour rejoindre leurs familles à l’occasion de l’Aïd Al Adha, comme en témoignent les photos ci-dessous.

Dans un communiqué conjoint, les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont décidé, à compter du dimanche 26 juillet à minuit, d’interdire les déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech. Une décision qui a pris de court bon nombre de citoyens. Ces derniers ont estimé que le gouvernement devait leur accorder un délai de 24h ou 48h pour leur permettre de se rendre chez leurs familles dans les meilleures conditions.

Cette mesure de « dernière minute » a semé le chaos sur les routes. Plusieurs axes autoroutiers ont été littéralement pris d’assaut dimanche soir par les automobilistes et les gares routières et ferroviaires du Royaume ont connu une congestion sans précédent.

Sont exclues de cette décision les personnes à besoins médicaux urgents, les personnes travaillant dans les secteurs public et privé munies d’ordres de mission délivrés par leurs responsables, à condition d’obtenir une autorisation spéciale de déplacement délivrée par les autorités locales.

