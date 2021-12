Interdiction des célébrations du Nouvel An: ce qu’en pensent les cafetiers

Le président de l’Association nationale des propriétaires des cafés et restaurants Nourredine El Harrak a réagi à la décision gouvernementale interdisant les célébrations du nouvel An au Maroc, et imposant la fermeture des cafés et restaurants à 23h30.

Dans une déclaration à Le Site info, El Harrak a déclaré que cette décision n’affectera pas grandement les cafés, vu que les propriétaires ferment leurs établissements à 22h.

Et d’ajouter que les clients quittent les cafés bien avant 23h, et qu’ainsi 90% des cafés ne seront pas affectés par la décision gouvernementale.

El Harrak souligne que ce sont les cafés situés dans des zones touristiques et qui célèbrent le nouvel An qui seront affectés par cette décision. Et de préciser que les propriétaires des cafés et restaurants s’attendaient à des mesures pour le nouvel An et qu’ils ne sont donc pas surpris.

Pour rappel, le gouvernement a annoncé, ce lundi dans un communiqué, une série de mesures qui seront appliquées la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, en vue de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Il s’agit de :

– Interdiction de toutes les célébrations du Nouvel An.

– Interdiction d’organiser des soirées et programmes spéciaux dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques.

– Fermeture des restaurants et des cafés à 23h30.

– Couvre-feu nocturne dans la nuit du Nouvel An de 00h00 à 06h00.

