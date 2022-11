Interdiction de la vente et de l’abattage des vaches laitières: quel impact sur l’éleveur ?

L’interdiction de la vente et de l’abattage des vaches laitières a suscité plusieurs réactions chez les agriculteurs et les éleveurs qui souffrent déjà beaucoup des conséquences de la sécheresse et du retard des pluies.

Dans une déclaration à Le Site info, un éleveur de bovins a affirmé que cette décision d’interdiction n’est pas dans l’intérêt des petits éleveurs. Ces derniers, a ajouté notre interlocuteur, se trouvent donc devant une situation qui les mettra à mal, eux qui étaient obligés de vendre leurs vaches laitières, car trouvant de grandes difficultés à se procurer l’alimentation animale nécessaire, en cette année de sécheresse que connaît le Maroc.

Par ailleurs, plusieurs groupes parlementaires de l’opposition, à la Chambre des représentants, ont exprimé leur refus de la décision des ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur d’interdire l’abattage des vaches laitières. De même qu’ils ont demandé le retrait de « cette option unilatérale qui va accabler davantage les revenus des agriculteurs, issus de l’élevage des bovins ».

Aussi, lors de la session des questions orales adressées au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, de nombreuses interventions des députés de l’opposition ont-elles souligné que la garantie de la demande en lait est importante, mais ne doit pas se faire au détriment des intérêts des professionnels.

De son côté, le directeur adjoint de la Direction de développement des filières de production a tenu à expliciter les tenants et aboutissants de la prise de la cette décision par le ministère de tutelle.

A cet effet, dans une déclaration à la chaîne nationale 2M, lors du JT de « Addahira », Hassan Akdim a assuré que cette décision entre dans le cadre de l’amélioration des productions animales du Royaume et ce, en interdisant la vente et l’abattage des vaches laitières.

Larbi Alaoui