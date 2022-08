Interdiction de la mixité dans une plage de Driouch: les autorités réagissent à la polémique

Après la grande polémique médiatique et sur les réseaux sociaux, concernant l’écriteau interdisant la mixité hommes-femmes, à « Hammat Chaabi », province de Driouch, il y a du nouveau, a appris Le Site info.

Il s’agit de la suppression de l’écriteau en question, qui déterminait des horaires fixes de baignade pour la gent féminine et pour la gent masculine.

Cependant, cette suppression n’est pas du goût de tout le monde, surtout pas de celui de la population de la région rifaine. En effet, cette dernière a exprimé sa désapprobation vis-à-vis de cette initiative, qu’elle considère comme une confusion entre « Hammat Chaabi » et la plage de Driouch.

Ladite population a tenu à exprimer sa colère à l’encontre de cette confusion, entretenue sciemment ou par erreur par des associations qui se disent lutter contre le terrorisme et l’obscurantisme.

De même que notre source a tenu à préciser que cette interdiction de mixité date d’avant la période du Protectorat français au Maroc. Aussi, sera-t-il très difficile à la population de la région d’accepter ce nouveau diktat et de jeter aux oubliettes des us et coutumes ancrées dans les esprits et dans la mémoire collective.

L.A.