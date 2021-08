Interdiction de déplacements de et vers trois villes: les personnes exclues de cette mesure

Le gouvernement a décidé de prendre, à partir de ce mardi à 21h00, une série de mesures pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Celles-ci portent sur l’interdiction des déplacements nocturnes à l’échelle nationale de 21h à 5h. Les déplacements de et vers les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir, sont également interdits. Toutefois, les personnes vaccinées disposant du passeport vaccinal, les cas médicaux urgents, les personnes chargées du transport des bien et marchandises et celles exerçant dans les secteurs publics et privées disposant d’ordres de mission signés par leurs responsables hiérarchiques sont exclus de cette mesure.

Par ailleurs, le gouvernement a également décidé de fermer les restaurants et cafés à 21h ainsi que des hammams, salles de sport et piscines couvertes.

Les rassemblements et activités dans les espaces fermés et ouverts ne doivent pas dépasser 25 personnes. L’autorisation des autorités locales est nécessaire en cas de dépassement de ce nombre. Les hôtels et établissements touristiques ne doivent pas dépasser 75% de leur capacité d’accueil.

