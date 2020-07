Interdiction de déplacements au Maroc: le coup de gueule d’un USFPiste

La décision du gouvernement d’interdire les déplacements vers et depuis certaines villes n’a pas été au goût de tout le monde. Cette décision a même provoqué la colère de certains politiciens, en témoigne le coup de gueule d’un membre du Bureau politique de l’USFP.

Il s’agit de Mehdi Mezouari qui a évoqué, dimanche sur sa page Facebook, le sort de milliers d’habitants de la ville de Mohammedia qui travaillent à Casablanca.

Mezouari a écrit: «Des milliers d’habitants de Mohammedia travaillent dans la ville de Casablanca. Ils sont actuellement confus quant à leur capacité à rejoindre leurs lieux de travail. Car selon la communication du gouvernement, deux autorisations doivent être obtenues, la première par l’employeur et la seconde par les autorités locales».

Et d’ajouter : «C’est très difficile et compliqué. A mon avis, il est nécessaire de réduire partiellement les restrictions. Et ce pour que ces personnes puissent rejoindre leur travail demain ou après-demain au plus tard ».

Mezouari a conclu: «Il s’agit quand même de milliers de cadres travaillant dans des secteurs vitaux publics et privés…»

Rappelons que la décision d’interdire les déplacements vers et depuis huit villes a semé le chaos sur les routes. Plusieurs axes autoroutiers ont été littéralement pris d’assaut par les automobilistes et les gares routières et ferroviaires du Royaume ont connu une congestion sans précédent.

