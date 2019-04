Intempéries: Marrakech sous l’eau (VIDEOS)

Les fortes averses qui ont touché récemment Marrakech ont inondé des dizaines de maisons situées à Tamaslouht, Rhamna et dans plusieurs douars, semant la panique chez les habitants.

Selon une source de Le Site info, ces régions ont été totalement submergées par l’eau de la pluie qui a envahi les maisons vu que les canalisations sont bouchées et les canaux d’assainissement n’ont pas été réparés depuis plusieurs années. Quelques heures d’intempéries ont donc suffi pour mettre à nu l’insalubrité des infrastructures de la région.

La même source a précisé que les habitants ont fait nuit blanche dans la nuit du jeudi au vendredi, craignant les crues des fleuves. «Les autorités locales ont tenu plusieurs réunions afin de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux averses et aux chutes de neige que connait la région d’Al Houaz», souligne notre source.

Rappelons que plusieurs régions du Maroc sont touchées depuis jeudi 4 avril par des averses orageuses.

Dans un bulletin météo spécial parvenu à Le Site info, on apprend que de fortes averses sont prévues dans les provinces d’Al Haouz, Boulemane, Figuig, Midelt et Taroudant. “Ces averses orageuses peuvent être accompagnées localement par quelques chutes de grêle et des rafales de vents par endroits”, précise la météo nationale.

La météo annonce aussi des “pluies modérées” vendredi dans les provinces de: Chefchaouen, El Hajeb, Fahs-Anjra, Fes, Ifrane, Kenitra, Khemisset, Larache, MDiq-Fnideq, Meknes, Moulay Yacoub, Ouezzane, Rabat, Sale, Sefrou, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate-Temara, Tanger-Assilah, Taounate et Tetouan.

N.M.