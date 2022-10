Intempéries: interruption de la circulation entre Marrakech et l’Ourika

Dans la soirée du dimanche 9 octobre courant, des averses orageuses se sont abattues sur la région du Haouz et ont causé l’effondrement de roches, ainsi que l’interruption de la circulation entre Marrakech et l’Ourika, ont rapporté plusieurs médias.

Ces pluies diluviennes ont aussi provoqué l’effondrement de rochers à proximité du centre de la Brigade de la Gendarmerie royale de l’Ourika, ce qui a contribué à la fermeture et au blocage de la route reliant la ville de Marrakeh à la vallée de l’Ourika.

Ces effondrements de pans de montages et blocages de le route régionale entre Sitti Fadma et Marrakech et celle de la route régionale n° 216, au niveau de la commune Tighedouine, ont alerté et mobilisé les éléments et la Gendarmerie royale, ainsi que les responsables du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Ainsi, vers 23 heures, les autorités concernées sont parvenues à rouvrir la route à la circulation, reliant Sitti Fadma à Marrakech et fermée pendant 6 heures, alors que la route n°206 est encore bloquée jusqu’à l’heure où nous mettions en ligne.

A noter que l’on ne déplore, heureusement, aucune perte humaine causée par ces averses orageuses que la région du Haouz a connues le dimanche 9 octobre, tandis que d’autres médias évoquent des dégâts matériels importants.

L.A.