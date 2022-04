Intempéries au Maroc: les hauteurs de pluie relevées ces dernières 24h

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres de 06H00 du lundi 04 avril 2022 à 06H00 du mardi 05 avril 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Tétouan : 59

– Nador: 40

– Al Hoceima: 28 – Ifrane: 25

– Taroudant: 21 – Meknès et Béni Mellal: 19 – Rabat-Salé: 16 – Kénitra: 15 – Mohammedia et Rabat-ville: 14 – Tanger, Fès, Benguerir: 12

– Safi, Chefchaouen et Benslimane: 11 – Taza, Midelt et Marrakech: 09 – Essaouira (port): 07 – Sidi Slimane: 06 – Larache, Casablanca, Khouribga et Tit Mellil: 05

– Nouaceur et Agadir-Massira: 04

– Settat, El Jadida, Taourirt, Agadir-Inzegane, Tiznit et Errachidia: 03

– Guelmim: 02 – Ouarzazate et Essaouira (aéroport): 01

– Oujda: moins d’un millimètre.

S.L. (avec MAP)