Intempéries au Maroc: la mise en garde de la météorologie nationale

A partir de ce jeudi, plusieurs régions du Maroc seront touchées par des averses orageuses importantes et des rafales de vent.

Contacté par Le Site info, le chef de service communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed a fait savoir que ces averses sont prévues dans les régions du nord et du Rif, Tanger, Al Hoceima et Larache entre autres. Ces pluies, a ajouté le responsable, se poursuivront jusqu’au samedi. Ces régions seront également touchées par de fortes rafales de vent allant de 85 à 90 km/h.

Youaabed a aussi souligné que la mer sera très agitée sur le Détroit, entre Tanger et Essaouira. Le responsable a d’ailleurs exhorté les Marocains, les conducteurs en particulier, à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements.

Voici par ailleurs les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 19 décembre 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps assez froid sur les reliefs, les Hauts plateaux, en particulier la nuit et la matinée.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le Royaume.

– Passages nuageux denses, la nuit suivante, sur le Tangérois, le Loukkos et le Rif occidental avec pluies ou averses.

– Rafales de vents assez fortes à fortes sur les plaines atlantiques nord, le Tangérois et le Rif, notamment l’après-midi et la nuit suivante.

– Températures minimales variant de -03 à 04°C sur l’Atlas, 00 à 06°C sur l’Oriental, le Rif et les versants sud-est, 04 à 10°C sur la Méditerranée, le Saiss, les plaines intérieures, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Souss et de 10 à 15°C sur les plaines nord et centre et les provinces du Sud.

– Températures maximales en légère hausse, oscillant entre 07 et 12°C sur les reliefs, 10 et 16°C sur le Rif et l’Oriental, 16 et 22°C sur la Méditerranée, le Saiss, les plaines atlantiques, les plateaux de phosphates et Oulmès, le Souss et le Sud-Est et entre 22 et 28°C sur les provinces du Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, agitée à forte devenant forte à très forte entre Tanger et Essaouira et peu agitée à agitée entre Tarfaya et Dakhla.

