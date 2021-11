Intempéries à Tanger: des quartiers sous l’eau (VIDEO)

Des pluies diluviennes se sont abattues lundi sur la ville de Tanger et ont inondé plusieurs quartiers. Selon une source de Le Site info, les quartiers populaires ont été les plus touchés, indiquant que les habitants ont pointé du doigt les responsables qui, selon eux, n’ont pas mis en place les mesures nécessaires pour prévoir les inondations.

Et d’ajouter que les pluies ont perturbé la circulation et les fortes rafales de vent ont causé plusieurs dégâts dans la ville.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 24 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

-Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux avec gelée locale.

-Pluies ou averses éparses sur le Rif occidental, le Gharb.

-Faibles pluies éparses sur l’Atlas, le Saiss, la Méditerranée, l’Oriental, le Centre et les plaines atlantiques nord.

-Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

-Rafales de vent assez fortes par moments sur le Tangérois, l’Oriental et les côtes Centre.

-Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 14/20°C sur les provinces Sud et Souss, 11/13°C sur Rhamna et Chiadma, 06/11°C partout ailleurs.

-Températures maximales de l’ordre de 05/12°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Saiss et les Hauts plateaux, 12/18°C sur la Méditerranée, l’Oriental, le Tangérois et les plaines atlantiques, 18/23°C sur le Sud-Est, le Souss et le Nord des provinces sahariennes et de 24/32°C sur le Sud des provinces Sud et l’extrême Sud-Est.

-Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à parfois belle sur le Détroit, peu agitée à agitée parfois belle à peu agitée entre Tarfaya et Boujdour.

H.M.