Intempéries à Chefchaouen: les centres de pêche évaluent les dégâts

La Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée (CPMM) a réalisé une évaluation technique globale des dégâts causés aux centres de pêche dans la province de Chefchaouen, à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur la région.

La Chambre a souligné, dans un communiqué, qu’elle a effectué une évaluation détaillée des dégâts et pertes subis par les centres de pêche de « Arkoub », « Sidi Yahya Aârab » et de « Jnane Niche », relevant de la province de Chefchaouen, notamment au niveau des pistes menant aux centres de pêche, en plus de l’endommagement de nombreux équipements marins, tels que les bateaux, les filets et les moteurs. La Chambre a affirmé que les dommages causés aux professionnels de la pêche maritime dans cette zone les empêchent d’exercer leurs activités habituelles, ce qui nécessite une intervention urgente pour permettre aux personnes concernées de reprendre leur travail dans les plus brefs délais, après un arrêt de plus d’une semaine.

A cette occasion, les professionnels de pêche affectés ont demandé l’intervention urgente de la Chambre auprès des instances concernées et responsables du secteur pour fournir le matériel nécessaire à la reprise de leur activité professionnelle, déployer un tracteur au niveau de chaque site pour tracter les barques et nettoyer les plage, et débloquer une subvention du Fonds de développement de la pêche maritime pour reconstruire les barques de pêche traditionnelle.

La même source a fait savoir que 22 barques ont été endommagées au centre Jnane Niche, en raison des inondations qui ont frappé certaines zones maritimes de la province de Chefchaouen, 20 au centre d’Arkoub et 36 au centre de Sidi Yahya Aârab.

S.L. (avec MAP)