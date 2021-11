Intempéries à Casablanca: la circulation bloquée à Dar Bouazza

Les équipes de la société de distribution d’eau et d’électricité à Casablanca, Lydec, sont intervenues, vendredi matin au niveau de la route reliant Dar Bouazza à Casablanca, afin de drainer les eaux de pluie qui ont bloqué la circulation.

Selon une source de Le Site info, Lydec a fait rapidement intervenir ses équipes afin de drainer les eaux et permettre la reprise de la circulation sans pertes matérielles.

Pour rappel, un responsable de la société déléguée a déclaré précédemment à Le Site info, qu’en étroite collaboration avec les autorités concernées, il a été décidé d’anticiper sur de potentielles inondations, en ce qui concerne la Région du Grand Casablanca. De même, a-t-il précisé, que quelque 700 agents seront mobilisés et auront la charge de l’entretien du réseau d’assainissement et de la réhabilitation des collecteurs et des équipements.

M.F.